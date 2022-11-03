Хавбек Фенербахче: «Уважаем Динамо, но не боимся»

Бразильский полузащитник турецкого «Фенербахче» Линкольн провел пресс-конференцию на стадионе «Краковии» в Кракове в преддверии матча 6-го тура Лиги Европы УЕФА против киевского «Динамо».

«Матч с «Динамо» будет отличаться от остальных матчей, которые мы провели. Но мы сделаем все от себя зависящее, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

Я могу сыграть на нескольких позициях и знаю, что мой тренер мне доверяет. На любой позиции, где меня используют, я стараюсь отдать все силы, чтобы помочь моей команде победить.

Мои ожидания от матча высоки, как и от Лиги Европы в целом. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше. Мы – «Фенербахче», уважаем всех своих соперников, но не боимся их», - сказал Линкольн.

Матч «Динамо» – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.