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Лига Европы
03 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:01
31
0

Хавбек Фенербахче: «Уважаем Динамо, но не боимся»

Линкольн – о предстоящем матче против киевлян

03 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 04:01
31
0
Хавбек Фенербахче: «Уважаем Динамо, но не боимся»
ФК Динамо Киев. Линкольн

Бразильский полузащитник турецкого «Фенербахче» Линкольн провел пресс-конференцию на стадионе «Краковии» в Кракове в преддверии матча 6-го тура Лиги Европы УЕФА против киевского «Динамо».

«Матч с «Динамо» будет отличаться от остальных матчей, которые мы провели. Но мы сделаем все от себя зависящее, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества на поле.

Я могу сыграть на нескольких позициях и знаю, что мой тренер мне доверяет. На любой позиции, где меня используют, я стараюсь отдать все силы, чтобы помочь моей команде победить.

Мои ожидания от матча высоки, как и от Лиги Европы в целом. Мы будем стараться пройти в турнире как можно дальше. Мы – «Фенербахче», уважаем всех своих соперников, но не боимся их», - сказал Линкольн.

Матч «Динамо» – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Динамо Киев Фенербахче Лига Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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