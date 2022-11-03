Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Лейпцига на кураже начало все получаться»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» играл на своих сильных сторонах, выжидали ошибки и убегали в быстрые контратаки.

У нас есть проблемы в плане травмированных игроков – Швед выпал, Зубков выпал, у Конопли есть проблемы. Немного с этим трудновато было, но это опыт, надо двигаться дальше.

Первый гол — они доминировали, потом мы стали смелее играть, начали прессинговать, было несколько полумоментов. Вышли на второй тайм, хотели надавить на них, но они забили второй, третий… Что ты уже поделаешь?

У них на кураже начало все получаться, стенки, когда выиграешь 3:0 – все получается, психологически не сдерживаешь себя. После 3:0 игра уже закончилась.

Те голы, которые они забили, нам показывали на теории, они после перехвата очень грамотно играют вперед, очень быстрые игроки.

Мы вышли в евровесну, конечно хотели зацепиться за Лигу чемпионов, но... Тренер поблагодарил эту кампанию, сказал, что надо готовиться к очень важным матчам в чемпионате», - сказал Степаненко.