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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Лейпцига на кураже начало все получаться»
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:25
64
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Лейпцига на кураже начало все получаться»

Хавбек «Шахтера» – о разгромном поражении от немецкого клуба

03 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:25
64
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У Лейпцига на кураже начало все получаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:4) в Лиге чемпионов.

«Лейпциг» играл на своих сильных сторонах, выжидали ошибки и убегали в быстрые контратаки.

У нас есть проблемы в плане травмированных игроков – Швед выпал, Зубков выпал, у Конопли есть проблемы. Немного с этим трудновато было, но это опыт, надо двигаться дальше.

Первый гол — они доминировали, потом мы стали смелее играть, начали прессинговать, было несколько полумоментов. Вышли на второй тайм, хотели надавить на них, но они забили второй, третий… Что ты уже поделаешь?

У них на кураже начало все получаться, стенки, когда выиграешь 3:0 – все получается, психологически не сдерживаешь себя. После 3:0 игра уже закончилась.

Те голы, которые они забили, нам показывали на теории, они после перехвата очень грамотно играют вперед, очень быстрые игроки.

Мы вышли в евровесну, конечно хотели зацепиться за Лигу чемпионов, но... Тренер поблагодарил эту кампанию, сказал, что надо готовиться к очень важным матчам в чемпионате», - сказал Степаненко.

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Источник Трибуна
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