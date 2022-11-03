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Лига Европы
03 ноября 2022, 01:43 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:45
69
0

Жорже ЖЕЗУШ: «Мы стали сильнее»

Наставник «Фенербахче» – о предстоящем матче против «Динамо»

03 ноября 2022, 01:43 | Обновлено 03 ноября 2022, 02:45
69
0
Жорже ЖЕЗУШ: «Мы стали сильнее»
ФК Динамо Киев. Жорже Жезуш

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш провел пресс-конференцию на стадионе «Краковии» в Кракове в преддверии матча 6-го тура Лиги Европы УЕФА против киевского «Динамо».

«С момента первой встречи с «Динамо» на групповом этапе наша команда изменилась, мы стали сильнее. Мы знаем друг друга очень хорошо, ведь провели между собой множество матчей.

«Динамо» – очень хорошая команда, которая была фаворитом нашей группы в начале турнира. Сейчас ситуация иная, однако завтра они будут играть не за позицию в группе, а за свою честь и достоинство. Потому завтрашняя игра будет очень сложной для нас, ведь «Динамо» хочет победить любой ценой. В то же время наша цель – одержать победу и занять первое место в группе.

Чтобы конкурировать в чемпионате Турции и Лиге Европы, наша команда применяет ротацию. Мы меняем игроков от матча к матчу, чтобы они могли получить больше времени на отдых. У нас есть универсальные футболисты, которых можно использовать на разных позициях. Впереди у нас важный матч в турецкой Суперлиге против «Сивасспора», поэтому завтра мы должны быть осторожными и сохранить своих ключевых игроков. Наша основная цель – выиграть чемпионат.

Мы отлично провели групповой этап, однако до сих пор неясно, кто станет победителем нашей группы - «Фенербахче» или «Ренн». Даже если мы завтра одержим победу, это еще не гарантирует лидерство. Я знаю, что «Ренн» выигрывает свой матч, ведь играет дома и против более слабой команды. Поэтому завтра на первый план выйдет количество забитых мячей.

Первая команда группы напрямую выходит в 1/8 финала Лиги Европы, а команде, финиширующей второй, придется не только играть в 1/16 финала, но еще и против команд из Лиги чемпионов, что будет гораздо более сложной задачей.

Как я уже сказал, завтра я хочу предоставить игровое время молодым игрокам, чтобы они могли проявить себя на групповом этапе Лиги Европы и быть готовыми к следующей стадии», - сказал Жезуш.

Матч «Динамо» – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Жорже Жезуш Фенербахче Динамо Киев Лига Европы
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Источник ФК Динамо Киев
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