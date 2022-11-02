УЕФА назвал игрока матча Шахтер – Лейпциг

В Варшаве в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» потерпел крупное поражение от немецкого «РБ Лейпциг» – 0:4.

По итогам игры пресс-служба Европейского футбольного союза признала нападающего «быков» Кристофера Нкунку лучшим игроком поединка.

«Очень сильный нападающий. Он хорош в комбинационной игре и обладает прекрасным видением. Он забил первым, начал третью голевую комбинацию и был великолепен во всех отношениях», – выдали в УЕФА характеристику игре Нкунку в противостоянии с «Шахтером».

Как известно, именно Кристофер Нкунку уже на 10-й минуте игры «Шахтер» – «РБ Лейпциг» вывел свою команду вперед, положив начало ее итоговой крупной победе.