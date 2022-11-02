Реал с Селтиком отметился рекордным пенальти в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Селтиком» заработал 11-метровый уже на 5-й минуте. Если быть точным, главный арбитр встречи Стефани Фраппар из Франции назначила пенальти спустя четыре минуты и девять секунд после начала игры.

Данный 11-метровый стал самым быстрым для «Реала» за все время его выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче с «Селтиком» вошел в историю Лиги чемпионов.