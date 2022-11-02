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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:22
2106
0

Реал с Селтиком отметился рекордным пенальти в Лиге чемпионов

Мадридцы установили историческое достижение

02 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:22
2106
0
Реал с Селтиком отметился рекордным пенальти в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Селтиком» заработал 11-метровый уже на 5-й минуте. Если быть точным, главный арбитр встречи Стефани Фраппар из Франции назначила пенальти спустя четыре минуты и девять секунд после начала игры.

Данный 11-метровый стал самым быстрым для «Реала» за все время его выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Лука Модрич в матче с «Селтиком» вошел в историю Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Лига чемпионов Селтик Реал - Селтик
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Источник Opta
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