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  4. Серхио РАМОС: «У меня впереди еще много лет на самом высоком уровне»
Франция
02 ноября 2022, 20:59 |
105
0

Серхио РАМОС: «У меня впереди еще много лет на самом высоком уровне»

Защитник «ПСЖ» не думает о завершении карьеры

02 ноября 2022, 20:59 |
105
0
Серхио РАМОС: «У меня впереди еще много лет на самом высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

36-летний защитник «ПСЖ» Серхио Рамос заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы:

«Прошлый год был тяжелым из-за травм. У меня было много проблем, пришлось адаптироваться к другому клубу, ведь я почти всю жизнь провел в «Реале». На протяжении всей своей карьеры я получал мало травм.

Ни разу не подумал, что пора заканчивать. Это вызовы, которые дает нам жизнь, и если есть что-то, что придает смысл моей жизни, то это труд, характер и настойчивость.

Я пришел сюда, чтобы отдать все силы, и я продолжаю это делать. Произошли изменения в руководстве, на скамейке запасных и в команде, но я счастлив в «ПСЖ». Я голоден до побед, как и на протяжении всей моей карьеры.

Думаю, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, я люблю эту игру. Когда отдаешься полностью, в конце концов пожинаешь плоды».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предложит Рамосу новый контракт.

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Источник El Mundo Deportivo
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