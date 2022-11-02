Серхио РАМОС: «У меня впереди еще много лет на самом высоком уровне»

36-летний защитник «ПСЖ» Серхио Рамос заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы:

«Прошлый год был тяжелым из-за травм. У меня было много проблем, пришлось адаптироваться к другому клубу, ведь я почти всю жизнь провел в «Реале». На протяжении всей своей карьеры я получал мало травм.

Ни разу не подумал, что пора заканчивать. Это вызовы, которые дает нам жизнь, и если есть что-то, что придает смысл моей жизни, то это труд, характер и настойчивость.

Я пришел сюда, чтобы отдать все силы, и я продолжаю это делать. Произошли изменения в руководстве, на скамейке запасных и в команде, но я счастлив в «ПСЖ». Я голоден до побед, как и на протяжении всей моей карьеры.

Думаю, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, я люблю эту игру. Когда отдаешься полностью, в конце концов пожинаешь плоды».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предложит Рамосу новый контракт.