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  4. ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
Лига конференций
02 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:51
203
0

ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»

Тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию перед игрой ЛК с АЗ Алкмаар

02 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:51
203
0
ГОРОДОВ: «АЗ будет фаворитом. Но нам надо сыграть как единое целое»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Тренер СК «Днепр-1» Валерий Городов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед гостевым поединком 6-го тура Лиги конференций против АЗ Алкмаар:

– На мой взгляд, АЗ завтра будет фаворитом противостояния, они являются лидером нашей группы, но у нас есть возможность занять первое место. Мы сделаем для этого все возможное. Чтобы победить, нам нужно будет сыграть друг за друга как единое целое. Думаю, что для нас эта победа будет важнее.

– Как вы можете объяснить, что ваша команда так успешна в это непростое для Украины время?

– Пожалуй, вопреки всему!

– Сейчас команда в очень хорошей форме?

– Завтра увидим.

– Вам лично трудно выполнять свою работу, учитывая то, что вы сейчас находитесь вне дома?

– Да, нам всем тяжело в этой ситуации, но нужно делать дело.

– Как вам удается добиться того, что ваша команда так удачно сосредотачивается на игре?

– Потому что наши ребята – сильные футболисты и сильные люди.

– Как вы планируете победить АЗ?

– Завтра увидите.

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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций АЗ Алкмаар - Днепр-1 Валерий Городов пресс-конференция
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Источник СК Днепр-1
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