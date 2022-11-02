Нужна только победа. 21 игрок Днепра-1 отправился на матч еврокубка

Делегация «Днепра-1» отправилась в Нидерланды, где в четверг команда Александра Кучера сыграет заключительный матч группового этапа Лиги конференций против АЗ Алкмаар.

«Днепр-1» уже гарантировал себе плей-офф, но для финиша на 1-м месте команде нужна только победа, так как соперник опережает на два очка.

Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак.

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес.

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан.

Форвард: Артем Довбик.