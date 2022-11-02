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Лига конференций
02 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:55
1231
0

Нужна только победа. 21 игрок Днепра-1 отправился на матч еврокубка

Команда вылетела в Нидерланды

02 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:55
1231
0
Нужна только победа. 21 игрок Днепра-1 отправился на матч еврокубка
ФК Днепр-1

Делегация «Днепра-1» отправилась в Нидерланды, где в четверг команда Александра Кучера сыграет заключительный матч группового этапа Лиги конференций против АЗ Алкмаар.

«Днепр-1» уже гарантировал себе плей-офф, но для финиша на 1-м месте команде нужна только победа, так как соперник опережает на два очка.

Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак.

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес.

Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан.

Форвард: Артем Довбик.

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Днепр-1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 Лига конференций АЗ Алкмаар заявка заявка на Лигу конференций
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Источник СК Днепр-1
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