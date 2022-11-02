Нужна только победа. 21 игрок Днепра-1 отправился на матч еврокубка
Команда вылетела в Нидерланды
Делегация «Днепра-1» отправилась в Нидерланды, где в четверг команда Александра Кучера сыграет заключительный матч группового этапа Лиги конференций против АЗ Алкмаар.
«Днепр-1» уже гарантировал себе плей-офф, но для финиша на 1-м месте команде нужна только победа, так как соперник опережает на два очка.
Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак.
Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес.
Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан.
Форвард: Артем Довбик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может сыграть во встрече с «Цюрихом»
Нападающий «ПСЖ» позволил себе участие в политической акции