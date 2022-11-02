Шахтер пропустил гол в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов

В матче шестого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» «Шахтер» пропустил уже на 10-й минуте. Гол забил Кристофер Нкунку.

Таким образом, «Шахтер» пропустил гол в каждом из шести матчей группового этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов. При этом из первых пяти матчей только в одном (выездное поражение 1:2 от «Реала») «Шахтер» пропустил больше одного гола.

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру» необходимо обыграть «РБ Лейпциг».