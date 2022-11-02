Лига чемпионов02 ноября 2022, 20:24 |
611
0
Шахтер пропустил гол в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов
«Горняки» уже пропустили от «РБ Лейпциг»
02 ноября 2022, 20:24 |
611
0
В матче шестого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» «Шахтер» пропустил уже на 10-й минуте. Гол забил Кристофер Нкунку.
Таким образом, «Шахтер» пропустил гол в каждом из шести матчей группового этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов. При этом из первых пяти матчей только в одном (выездное поражение 1:2 от «Реала») «Шахтер» пропустил больше одного гола.
Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру» необходимо обыграть «РБ Лейпциг».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 01 ноября 2022, 21:30 1
2-й матч против Люксембурга украинки снова сыграют на площадке соперниц
Футбол | 02 ноября 2022, 17:10 15
Команда в двух матчах прошла турецкого соперника
Футбол | 02.11.2022, 19:11
Футбол | 02.11.2022, 09:55
Другие виды | 02.11.2022, 13:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2022, 12:05 1
02.11.2022, 02:30 2
31.10.2022, 16:15 20
01.11.2022, 12:10 21
01.11.2022, 06:06 3
02.11.2022, 12:10
01.11.2022, 00:05 6
01.11.2022, 22:33