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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 20:24 |
611
0

Шахтер пропустил гол в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов

«Горняки» уже пропустили от «РБ Лейпциг»

02 ноября 2022, 20:24 |
611
0
Шахтер пропустил гол в каждом матче группового этапа Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

В матче шестого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» «Шахтер» пропустил уже на 10-й минуте. Гол забил Кристофер Нкунку.

Таким образом, «Шахтер» пропустил гол в каждом из шести матчей группового этапа нынешнего сезона Лиги чемпионов. При этом из первых пяти матчей только в одном (выездное поражение 1:2 от «Реала») «Шахтер» пропустил больше одного гола.

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру» необходимо обыграть «РБ Лейпциг».

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Источник Sport.ua
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