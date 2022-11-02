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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
4267
0

ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол. Нкунку был точен на добивании

Уже на 10-й минуте матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» вышел вперед

02 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
4267
0
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол. Нкунку был точен на добивании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

На 10-й минуте «РБ Лейпциг» вышел вперед. Кристофер Нкунку был точен на добивании.

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.

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Источник Sport.ua
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