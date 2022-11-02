Лига чемпионов02 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
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ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол. Нкунку был точен на добивании
Уже на 10-й минуте матча Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» вышел вперед
02 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
4267
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2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 10-й минуте «РБ Лейпциг» вышел вперед. Кристофер Нкунку был точен на добивании.
ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.
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