ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол. Нкунку был точен на добивании

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

На 10-й минуте «РБ Лейпциг» вышел вперед. Кристофер Нкунку был точен на добивании.

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.