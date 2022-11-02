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ITF
02 ноября 2022, 19:08 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:06
439
0

Нант. Снигур обыграла россиянку на пути в четвертьфинал

Украинка была сильнее Анастасии Тихоновой

02 ноября 2022, 19:08 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:06
439
0
Нант. Снигур обыграла россиянку на пути в четвертьфинал
ITF. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Тихонову. Матч продолжался всего 53 минуты.

1/8 финала

Дарья Снигур (Украина, 7) – Анастасия Тихонова – 6:3, 6:3

Вчера в первом раунде Снигур обыграла Хлоэ Ноэль.

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Дарья Снигур Анастасия Тихонова ITF Нант
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Источник Sport.ua
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