Нант. Снигур обыграла россиянку на пути в четвертьфинал

Сегодня Дарья Снигур вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Тихонову. Матч продолжался всего 53 минуты.

1/8 финала

Дарья Снигур (Украина, 7) – Анастасия Тихонова – 6:3, 6:3

Вчера в первом раунде Снигур обыграла Хлоэ Ноэль.