ITF02 ноября 2022, 19:08 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:06
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Нант. Снигур обыграла россиянку на пути в четвертьфинал
Украинка была сильнее Анастасии Тихоновой
02 ноября 2022, 19:08 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:06
439
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Сегодня Дарья Снигур вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла россиянку Анастасию Тихонову. Матч продолжался всего 53 минуты.
1/8 финала
Дарья Снигур (Украина, 7) – Анастасия Тихонова – 6:3, 6:3
Вчера в первом раунде Снигур обыграла Хлоэ Ноэль.
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