Снигур стартовала с легкой победы на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№113 WTA) стартовала с легкой победы на 60-тысячнике ITF в Нанте.

В первом раунде украинка, посеянная под седьмым номером, переиграла француженку Хлоэ Ноэль (№808 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Нант. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Хлоэ Ноэль (Франция) – 6:4, 6:1

В следующем раунде Снигур сразится против Анастасии Тихоновой (№224 WTA).