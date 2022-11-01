ITF01 ноября 2022, 21:12 |
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Снигур стартовала с легкой победы на 60-тысячнике ITF во Франции
Дарья в двух сетах обыграла обладательницу уайлд-кард
01 ноября 2022, 21:12 |
280
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№113 WTA) стартовала с легкой победы на 60-тысячнике ITF в Нанте.
В первом раунде украинка, посеянная под седьмым номером, переиграла француженку Хлоэ Ноэль (№808 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Нант. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Хлоэ Ноэль (Франция) – 6:4, 6:1
В следующем раунде Снигур сразится против Анастасии Тихоновой (№224 WTA).
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