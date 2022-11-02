Было три операции. Мануэль Нойер перенес рак кожи
Голкипер «Баварии» рассказал о серьезной болезни
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о том, что перенес рак кожи:
«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе».
Ранее Нойер совместно со звездной теннисисткой Анжелик Кербер основал компанию, которая выпускает солнцезащитные средства.
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