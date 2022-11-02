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  4. Было три операции. Мануэль Нойер перенес рак кожи
Германия
02 ноября 2022, 18:07 |
221
0

Было три операции. Мануэль Нойер перенес рак кожи

Голкипер «Баварии» рассказал о серьезной болезни

02 ноября 2022, 18:07 |
221
0
Было три операции. Мануэль Нойер перенес рак кожи
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о том, что перенес рак кожи:

«У меня есть личная история о кожном заболевании. У меня был рак кожи на лице. Из-за этого мне пришлось перенести три операции. Теперь я уделяю больше внимания защите от солнца, потому что всё время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе».

Ранее Нойер совместно со звездной теннисисткой Анжелик Кербер основал компанию, которая выпускает солнцезащитные средства.

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Мануэль Нойер Бавария
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Источник Sport1
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