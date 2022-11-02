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Другие новости
02 ноября 2022, 17:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:39
535
1

Элина СВИТОЛИНА: «Иностранцы все меньше вспоминают о войне в Украине»

Звездная теннисистка – об отношении к войне за границей

02 ноября 2022, 17:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:39
535
1
Элина СВИТОЛИНА: «Иностранцы все меньше вспоминают о войне в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Недавно ставшая мамой звездная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об отношении к войне заграницей:

«В первые месяцы после 24 февраля внимания было много, я слышала о войне в Украине повсюду. В последнее время вижу, что иностранцы и иностранные СМИ все меньше вспоминают о войне в нашей стране, зато больше озабочены собственными проблемами. И это очень досадно. Поэтому нам всем ни в коем случае нельзя останавливаться – должны говорить и действовать до самой победы».

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Источник Большой теннис Украины
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Это подтвердила сегодня по радио наша журналистка из Турции. 
Её спрашивают: Ну что, ваша война уже окончилась? (
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