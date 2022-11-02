Элина СВИТОЛИНА: «Иностранцы все меньше вспоминают о войне в Украине»

Недавно ставшая мамой звездная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об отношении к войне заграницей:

«В первые месяцы после 24 февраля внимания было много, я слышала о войне в Украине повсюду. В последнее время вижу, что иностранцы и иностранные СМИ все меньше вспоминают о войне в нашей стране, зато больше озабочены собственными проблемами. И это очень досадно. Поэтому нам всем ни в коем случае нельзя останавливаться – должны говорить и действовать до самой победы».