Элина СВИТОЛИНА: «Иностранцы все меньше вспоминают о войне в Украине»
Звездная теннисистка – об отношении к войне за границей
Недавно ставшая мамой звездная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об отношении к войне заграницей:
«В первые месяцы после 24 февраля внимания было много, я слышала о войне в Украине повсюду. В последнее время вижу, что иностранцы и иностранные СМИ все меньше вспоминают о войне в нашей стране, зато больше озабочены собственными проблемами. И это очень досадно. Поэтому нам всем ни в коем случае нельзя останавливаться – должны говорить и действовать до самой победы».
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