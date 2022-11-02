Молодежные турниры02 ноября 2022, 16:30 |
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Шахтар U-19 – РБ Лейпциг U-19 – 0:0. Без задач и голов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА
02 ноября 2022, 16:30 |
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2 ноября состоялся поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий «Шахтер» U-19 в Варшаве расписал мировую с немецким «РБ Лейпциг» U-19. Матч не имел турнирного значения
Юношеская Лига УЕФА. Группа F. 6-й тур
«Шахтер» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:0
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