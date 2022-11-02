Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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WTA
02 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:36
378
0

ФОТО. Свитолина в декабре проведет благотворительный гала-ужин в Монако

Фонд украинской теннисистки продолжает работу

02 ноября 2022, 14:37 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:36
378
0
ФОТО. Свитолина в декабре проведет благотворительный гала-ужин в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что в декабре проведет традиционную благотворительную ежегодную гала-ужин, во время которой будут собраны средства для украинских семей, пострадавших от войны.

«В пятницу, 2 декабря 2022 года, я провожу ежегодный гала-ужин, который впервые состоится в яхт-клубе Монако.

Средства, собранные в этот вечер, переданные под высокий патронат Его Светлости Князя Монако Альберта II, будут использованы для финансирования программ, начатых моим фондом, включая программу послевоенного восстановления украинского тенниса, а также для продолжения логистической и материальной поддержки семей, сильно пострадавших от войны в Украине.

Для меня это возможность еще раз напомнить всем, что война продолжается. Моя цель – собрать поддерживающих Украину, найти новых друзей и партнеров для своего фонда. Мы с командой твердо верим в победу и уже думаем о послевоенном обновлении спортивной инфраструктуры. Молодые таланты, бежавшие из страны из-за войны, должны знать, что в скором времени их будут ждать дома», – написала Свитолина в инстаграме.

Отметим, что в прошлом году гала-ужин от фонда Свитолиной состоялся в Киеве.

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благотворительность Элина Свитолина фото
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