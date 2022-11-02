Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»
Украинский тренер – про шансы киевского клуба против турецкой команды в матче ЛЕ
Украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» в матче против «Фенербахче» в 6-м туре Лиги Европы:
«Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что «Динамо» не хуже «Фенербахче». Что есть в «Фенербахче»? Серенькая команда. «Динамо» отнюдь не слабее. Нужно выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.
На мой взгляд, стоит дать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и он начал забивать. Почему раньше не предоставить ему такую возможность? Зачем было «мурыжить»? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на скамейке».
Отметим, что матч 6-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между командами.
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