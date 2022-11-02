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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»
Лига Европы
02 ноября 2022, 13:40 |
461
5

Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»

Украинский тренер – про шансы киевского клуба против турецкой команды в матче ЛЕ

02 ноября 2022, 13:40 |
461
5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»
Instagram. Мирон Маркевич

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» в матче против «Фенербахче» в 6-м туре Лиги Европы:

«Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что «Динамо» не хуже «Фенербахче». Что есть в «Фенербахче»? Серенькая команда. «Динамо» отнюдь не слабее. Нужно выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.

На мой взгляд, стоит дать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и он начал забивать. Почему раньше не предоставить ему такую ​​возможность? Зачем было «мурыжить»? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на скамейке».

Отметим, что матч 6-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между командами.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Фенербахче Динамо - Фенербахче Лига Европы
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 5
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Умник
Богданыч явно знаки посылает Михалычу, мол прости меня, возьми меня в тренеры)))))
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+1
Burevestnik
слова нинішнього уже диванного експерта - тототаке  
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0
Gargantua
ну если Батшуаи, Жоао Педро, Валенсия, Росси это серенькие игроки, то да.
они на 30 млн игроков купиили летом
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0
Віталій Ткачук
Лукавить, коли тренував металіст, то в нападі в нього ніколи не грали молоді українці. Та й Фенер аж ніяк не сіренька команда, там нормальний склад. 
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0
CheMP
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-1
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