Мирон МАРКЕВИЧ: «Фенербахче – серенькая команда, Динамо отнюдь не слабее»

Украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» в матче против «Фенербахче» в 6-м туре Лиги Европы:

«Как использовать этот матч – дело главного тренера. Думаю, что «Динамо» не хуже «Фенербахче». Что есть в «Фенербахче»? Серенькая команда. «Динамо» отнюдь не слабее. Нужно выходить и играть, проявить характер. Отбывать номер не нужно.

На мой взгляд, стоит дать возможность молодым. Мирча Луческу рискнул поставить Ваната и он начал забивать. Почему раньше не предоставить ему такую ​​возможность? Зачем было «мурыжить»? Молодой, хочет играть, умеет забивать – и сколько его держали на скамейке».

Отметим, что матч 6-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между командами.