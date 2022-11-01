Лига Европы01 ноября 2022, 12:24 |
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УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче
Поединок обслужит хорватская бригада арбитров
01 ноября 2022, 12:24 |
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В четверг, 3 ноября в Кракове «Динамо» Киев в заключительном, шестом туре Лиги Европы сыграет с «Фенербахче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
УЕФА назначил на матч хорватскую бригаду судей в главе с 38-летним Дуйе Струканом. Лайнсмены – Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый арбитр – Иван Бебек.
Арбитр VAR – итальянец Лука Пайретто. Его ассистент – еще один хорват, Тихомир Пеин.
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