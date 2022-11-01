УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы Динамо – Фенербахче

В четверг, 3 ноября в Кракове «Динамо» Киев в заключительном, шестом туре Лиги Европы сыграет с «Фенербахче». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

УЕФА назначил на матч хорватскую бригаду судей в главе с 38-летним Дуйе Струканом. Лайнсмены – Боян Зобеница и Ален Якшич. Четвертый арбитр – Иван Бебек.

Арбитр VAR – итальянец Лука Пайретто. Его ассистент – еще один хорват, Тихомир Пеин.