Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом
Встреча начнется в 13:00 по Киеву
2 ноября в 13:00 состоится поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.
В 6-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против «РБ Лейпцига». В первом туре группы в Германии донецкий клуб выиграл у хозяев поля со счетом 2:0.
Состав «Шахтера» U19 на матч с «РБ Лейпцигом» U19: Барченко, Чуйко, Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана, Погорилый, Цуканов, Пушкарев
Запасные: Набит, Башмарин, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сигеев, Ломага, Ющенко.
⚒ Наш склад на матч @UEFAYouthLeague з «Лейпцигом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2022
⚽️ #ШахтарЛейпциг
⏰ 13:00
📺 Пряма трансляція – MEGOGO#Shakhtar #UYL pic.twitter.com/ux2cX8WXZn
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