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Молодежные турниры
02 ноября 2022, 12:50 |
237
1

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом

Встреча начнется в 13:00 по Киеву

02 ноября 2022, 12:50 |
237
1
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом
ФК Шахтер

2 ноября в 13:00 состоится поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.

В 6-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против «РБ Лейпцига». В первом туре группы в Германии донецкий клуб выиграл у хозяев поля со счетом 2:0.

Состав «Шахтера» U19 на матч с «РБ Лейпцигом» U19: Барченко, Чуйко, Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана, Погорилый, Цуканов, Пушкарев

Запасные: Набит, Башмарин, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сигеев, Ломага, Ющенко.

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Источник Sport.ua
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Viktor Tarator
не в обіду але сметана смішно звучить
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