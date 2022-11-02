Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Лейпцигом

2 ноября в 13:00 состоится поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.

В 6-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против «РБ Лейпцига». В первом туре группы в Германии донецкий клуб выиграл у хозяев поля со счетом 2:0.

Состав «Шахтера» U19 на матч с «РБ Лейпцигом» U19: Барченко, Чуйко, Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана, Погорилый, Цуканов, Пушкарев

Запасные: Набит, Башмарин, Бац, Савченко, Огарков, Бундаш, Сигеев, Ломага, Ющенко.