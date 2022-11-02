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Полтава
88 1 : 0
Горняк-Спорт
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Украина. Первая лига
02 ноября 2022, 12:25 |
90
0

Полтава – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 2 ноября в 12:00

02 ноября 2022, 12:25 |
90
0
Полтава – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Полтава

В среду, 2 ноября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

12:00. Полтава – Горняк-Спорт

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Стрельцов (Полтава).
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Источник Sport.ua
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