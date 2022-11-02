В среду, 2 ноября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б

12:00. Полтава – Горняк-Спорт