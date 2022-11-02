Украина. Первая лига02 ноября 2022, 12:25 |
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Полтава – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы Б Первой лиги 2 ноября в 12:00
02 ноября 2022, 12:25 |
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В среду, 2 ноября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Полтава» примет «Горняк-Спорт». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа Б
12:00. Полтава – Горняк-Спорт
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Стрельцов (Полтава).
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