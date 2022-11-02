ВИДЕО. Реакция КЛОППА на победу Ливерпуля в матче с Наполи

Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне. Несмотря на поражение неаполитанцы вышли с первого места в группе обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.