Лига чемпионов02 ноября 2022, 12:21 |
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ВИДЕО. Реакция КЛОППА на победу Ливерпуля в матче с Наполи
Главный тренер английского клуба – о победе над неаполитанцами
02 ноября 2022, 12:21 |
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Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне. Несмотря на поражение неаполитанцы вышли с первого места в группе обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям.
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.
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