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  4. ВИДЕО. Реакция КЛОППА на победу Ливерпуля в матче с Наполи
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 12:21 |
644
0

ВИДЕО. Реакция КЛОППА на победу Ливерпуля в матче с Наполи

Главный тренер английского клуба – о победе над неаполитанцами

02 ноября 2022, 12:21 |
644
0
ВИДЕО. Реакция КЛОППА на победу Ливерпуля в матче с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Английский «Ливерпуль» одержал победу над итальянским «Наполи» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Для неаполитанцев это поражение стало первым в сезоне. Несмотря на поражение неаполитанцы вышли с первого места в группе обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Наполи Юрген Клопп Лига чемпионов Ливерпуль - Наполи
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Источник Sport.ua
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