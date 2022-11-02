Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нас ждет непростая встреча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика».

«Это важный матч. Наш соперник постарается сыграть интенсивно, так что мы понимаем, что нас ждет непростая встреча. Мы готовы, постараемся завтра показать, на что способны», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал Мадрид» – «Селтик» состоится в среду, 2 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.