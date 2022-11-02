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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:34
227
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нас ждет непростая встреча»

Наставник «Реала» – о предстоящем матче против «Селтика»

02 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:34
227
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нас ждет непростая встреча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика».

«Это важный матч. Наш соперник постарается сыграть интенсивно, так что мы понимаем, что нас ждет непростая встреча. Мы готовы, постараемся завтра показать, на что способны», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал Мадрид» – «Селтик» состоится в среду, 2 ноября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Карло Анчелотти Селтик Реал Мадрид Реал - Селтик Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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