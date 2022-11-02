Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах

Английский «Брайтон» всерьез заинтересован в подписании защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.

По данным журналиста Николо Скиры, представители скаутской службы «Брайтона» просматривали Матвиенко в последних матчах «Шахтера».

Ранее сообщалось, что видеть Матвиенко в «Брайтоне» хочет главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне возглавлял «Шахтер».

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» 13 матчей, результативными действиями не отличался.