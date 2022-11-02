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Англия
02 ноября 2022, 11:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:10
431
0

Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах

Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ

02 ноября 2022, 11:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 11:10
431
0
Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Английский «Брайтон» всерьез заинтересован в подписании защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.

По данным журналиста Николо Скиры, представители скаутской службы «Брайтона» просматривали Матвиенко в последних матчах «Шахтера».

Ранее сообщалось, что видеть Матвиенко в «Брайтоне» хочет главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне возглавлял «Шахтер».

В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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Брайтон Шахтер Донецк Николай Матвиенко трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Источник твиттер Николо Скиры
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