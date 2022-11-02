Инсайдер: Скауты Брайтона просматривали Матвиенко в последних матчах
Защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Брайтон» всерьез заинтересован в подписании защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Николая Матвиенко.
По данным журналиста Николо Скиры, представители скаутской службы «Брайтона» просматривали Матвиенко в последних матчах «Шахтера».
Ранее сообщалось, что видеть Матвиенко в «Брайтоне» хочет главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне возглавлял «Шахтер».
В нынешнем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» 13 матчей, результативными действиями не отличался.
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