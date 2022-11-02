Кристоф ГАЛТЬЕ: «Теперь мы хотим занять первое место»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Конечно, здорово подходить к последнему матчу уже с путевкой в плей-офф в кармане. Турнир в группе был тяжелым, и теперь мы хотим занять первое место. Знаем, что «Юве» не выйдет в 1/8 финала, но сделает все для того, чтобы занять третье место», - сказал Галтье.

Матч «Ювентус» – ПСЖ состоится в среду, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.