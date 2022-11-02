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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 09:58 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:08
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «Теперь мы хотим занять первое место»

Наставник ПСЖ – о предстоящем противостоянии с «Ювентусом»

02 ноября 2022, 09:58 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:08
240
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Теперь мы хотим занять первое место»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Конечно, здорово подходить к последнему матчу уже с путевкой в плей-офф в кармане. Турнир в группе был тяжелым, и теперь мы хотим занять первое место. Знаем, что «Юве» не выйдет в 1/8 финала, но сделает все для того, чтобы занять третье место», - сказал Галтье.

Матч «Ювентус» – ПСЖ состоится в среду, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Кристоф Галтье Ювентус ПСЖ Лига чемпионов Ювентус - ПСЖ
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Источник УЕФА
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