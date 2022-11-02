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  4. Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Украина. Премьер лига
02 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:58
2048
5

Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч

Украинский комментатор и журналист рассказал, как обстоят дела с оплатой труда в этой сфере

02 ноября 2022, 09:55 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:58
2048
5
Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч
Instagram. Виктор Вацко

Известный комментатор и спортивный журналист Виктор Вацко рассказал как обстоят дела с оплатой работы в украинском комментаторском ремесле:

«Гонорар за трансляцию одного матча – 750 гривен, это 20 евро. Чтобы заработать 1000 долларов в месяц, нужно отработать 50 матчей. Некоторые люди умудряются комментировать в выходные 4-5 матчей.

Комментатор получает гонорар только в том случае, если он работает на матче. Если заболел – не работает, значит не получает деньги».

Вацко не уточнил, получает ли больше комментатор, если работает со стадиона.

Ранее Виктор Вацко рассказал о украинском комментаторе, который работал на двух матчах одновременно.

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Виктор Вацко комментаторы зарплаты
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Источник Вацко Live
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Умник
И тут выходит Юра Кириченко и говорит ничего не бывает не реального
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+1
Gargantua
а у Записоцкого зп 500 тыс в месяц
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0
FootFun
Виходить що вигідніше стрімити матч і заробляти на донатах? Мені здається Вацко дещо применшує зп комментатора
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0
inflicted
Ну це дуже мало
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-1
Злий Глобинець
Це офіційно по документах?
Ответить
-3
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