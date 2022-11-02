Маловато? Вацко раскрыл гонорар комментатора за один матч

Известный комментатор и спортивный журналист Виктор Вацко рассказал как обстоят дела с оплатой работы в украинском комментаторском ремесле:

«Гонорар за трансляцию одного матча – 750 гривен, это 20 евро. Чтобы заработать 1000 долларов в месяц, нужно отработать 50 матчей. Некоторые люди умудряются комментировать в выходные 4-5 матчей.

Комментатор получает гонорар только в том случае, если он работает на матче. Если заболел – не работает, значит не получает деньги».

Вацко не уточнил, получает ли больше комментатор, если работает со стадиона.

Ранее Виктор Вацко рассказал о украинском комментаторе, который работал на двух матчах одновременно.