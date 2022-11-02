Рух U-19 – Галатасарай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 15:00 ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
2 ноября в 15:00 проходит ответный поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.
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Матч проходит в польском городе Сталева Воля на стадионе «Подкарпатский футбольный центр».
Неделей ранее первый матч завершился победой юношей «Руха» со счетом 3:1.
Пары 2-го раунда плей-офф представителей лиг
Рух U-19 – Галатасарай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.
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