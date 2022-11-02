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02 ноября 2022, 09:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:30
316
1

Рух U-19 – Галатасарай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 15:00 ответный поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

02 ноября 2022, 09:23 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:30
316
1
Рух U-19 – Галатасарай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

2 ноября в 15:00 проходит ответный поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском городе Сталева Воля на стадионе «Подкарпатский футбольный центр».

Неделей ранее первый матч завершился победой юношей «Руха» со счетом 3:1.

Пары 2-го раунда плей-офф представителей лиг

Рух U-19 – Галатасарай U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
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