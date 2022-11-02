АЛЛЕГРИ: «Нам остается просто фокусироваться на следующих матчах»
«Ювентус» досрочно потерял шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
«Жаль, что у нас не будет возможности проверить себя на фоне лучших команд Европы. Сейчас нам остается просто фокусироваться на следующих матчах: сначала против ПСЖ, потом в серии А. В такие моменты очень важны молодые игроки, они придают энергию и свежесть», - сказал Аллегри.
Матч «Ювентус» – ПСЖ состоится в среду, 2 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
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