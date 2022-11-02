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Украина. Премьер лига
02 ноября 2022, 08:16 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:25
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Валерий БОНДАРЬ: «Пятов и Степаненко всегда были у нас лидерами»

Защитник «Шахтера» назвал главных в раздевалке

02 ноября 2022, 08:16 | Обновлено 02 ноября 2022, 08:25
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Валерий БОНДАРЬ: «Пятов и Степаненко всегда были у нас лидерами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал об атмосфере в команде.

«Пятов и Степаненко всегда были у нас лидерами. Даже когда были иностранцы они оставались самыми главными в раздевалке, которые всегда помогали нам - младшим. И помогали тренеру во всем.

Когда есть старшие и младшие ребята в команде, тренерский штаб не всегда может справиться. Для этого есть такие игроки как Пятов, Степаненко, Сергей Кривцов, Шевченко, Коля Матвиенко. Они очень помогают, влияют на атмосферу в раздевалке и в целом на общее состояние всей команды.

Сейчас собрался хороший коллектив, в котором все очень дружны. У раздевалки хорошая атмосфера. Наверняка во многом залог успеха тренерского штаба в том, что они все делают для этого. И всех находящихся в команде ребят. Мы действительно походим на единое целое.

Во время матча очень переживаем друг за друга. Невозможно сидеть на трибуне и смотреть матч. Ты еще больше волнуешься, чем когда сам играешь на поле. Сейчас у нас действительно очень хорошая, дружеская атмосфера.

Уверен, что для каждого тренера очень сложно поддерживать микроклимат в команде. У нас все ребята переживают, очень хорошо знают друг друга. Нет такого: «Почему я не играю, а он играет». Если игрок выходит в основном составе, то за него переживает любой футболист, находящийся в запасе или вне заявки», - сказал Бондарь.

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Источник Трибуна
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