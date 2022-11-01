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Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 01 ноября 2022, 08:40
589
0

Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»

Защитник «Шахтера» – о голкипере

01 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 01 ноября 2022, 08:40
589
0
Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о своем одноклубнике Анатолии Трубине.

«Толик – это вообще огромный профессионал. Я никогда не слышал, чтобы он хвастался, говорил: «Смотрите, как я потащил» или «Смотрите, как я отдал передачу на 100 метров». Он всегда будет недоволен. Я помню, какой он был злой после игры с «Реалом», когда мы сыграли 1:1.

Он был очень зол потому, что не удалось сыграть на ноль и получить тот результат, о котором мы все так мечтали и которого хотели. Я уверен, что это человек, который будет в какой-нибудь топовой команде в Европе, или будет приносить огромные победы и огромную пользу донецкому клубу.

Не зря мы его называем «Стена». Потому я думаю, что это останется с ним навсегда. Дай бог», - сказал Бондарь.

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Анатолий Трубин
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Источник Трибуна
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