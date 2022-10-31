Валерий БОНДАРЬ: «Срна зашел после 1:1 с Реалом и сказал, что это топ»
Директор «Шахтера» серьезно относится к результатам
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал об отношении к результатам команды директора «горняков» по футболу Дарио Срны.
«Дарио зашел после «Реала», когда мы сыграли 1:1. Он сказал, что это топ, что это тот уровень, который нужно демонстрировать в каждой игре и стремиться к тому, что было в этом матче: «То желание, ту страсть, ту игру, которую вы показали, вы должны демонстрировать каждую игру, и поверьте , все будет хорошо и у нас, и болельщиков».
Ну и после победы над «Динамо», конечно, очень радовался и поблагодарил за эту победу. Это соперничество на многие годы.
Всегда хочется большего. Выйти из группы, попасть в плей-офф Лиги чемпионов – это мечта», - сказал Бондарь.
Напомним, ранее Срна упрекнул «Лион» и «Фулхэм» в нечестном отношении к «Шахтеру».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» оценил победу над «Кривбассом»
«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»