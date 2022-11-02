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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 07:51
389
0

Диего СИМЕОНЕ: «Стать еще хуже можно в любой момент»

Наставник «Атлетико» – о вылете из еврокубков

02 ноября 2022, 07:38 | Обновлено 02 ноября 2022, 07:51
389
0
Диего СИМЕОНЕ: «Стать еще хуже можно в любой момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от португальского «Порту» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Стать еще хуже можно в любой момент. Побеспокоиться о том, чтобы понять, что из себя на данный момент представляешь, и начать работать над собой, стоит всегда. Единственный известный мне способ выхода из подобных ситуаций - это оставаться единым целым, вовлекая в общий процесс всех: клуб, людей, себя самих. Всех вместе», - сказал Симеоне.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Порту Лига чемпионов Порту - Атлетико
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Источник УЕФА
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