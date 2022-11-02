Диего СИМЕОНЕ: «Стать еще хуже можно в любой момент»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от португальского «Порту» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Стать еще хуже можно в любой момент. Побеспокоиться о том, чтобы понять, что из себя на данный момент представляешь, и начать работать над собой, стоит всегда. Единственный известный мне способ выхода из подобных ситуаций - это оставаться единым целым, вовлекая в общий процесс всех: клуб, людей, себя самих. Всех вместе», - сказал Симеоне.