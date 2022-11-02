ИНДЗАГИ: «Мы пропустили глупый гол. Рады, что вышли из трудной группы»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 6-го Лиги чемпионов:

«Мы вышли из трудной группы и счастливы. Сегодня мы играли хорошо против очень сильной команды, одной из лучших. Мы могли бы выйти вперед благодаря Барелле или Мартинесу, прежде чем пропустили глупый гол. После этого игра изменилась. Я доволен, что нам удалось остаться в игре до конца».

Вратарь «Интера» Андре Онана:

«Мы отлично выступили. Нам не повезло, что не удалось выйти вперед, а глупый гол усложнил нашу игру. Мы все еще имеем вес в этой сложной группе. И я не думаю, что сегодня между нами и нашим соперником была серьезная разница».