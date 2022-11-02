САЛАХ, MVP матча: «Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем - вот и все. Результат для нас - хороший. Надеюсь, он придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре у себя в лиге. В конце концов, мы добились очень важного для нас результата. Мы хорошо сыграли против сильной команды.

Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола. Я просто добивал. Если именно я забил, очень этим доволен, тем не менее, мы просто рады тому, что добились победы. Концовка была невероятной. Безусловно, мы этим очень довольны. Результат для нас хорош и на будущее придает нам уверенности.

Уверенности это придает, но все же лишь как отдельно взятая игра. Мы хорошо закончили групповой турнир, но нам по-прежнему необходимо прибавлять в Премьер-лиге, так что теперь сосредоточимся на этом».

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах был назван лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА так оценила игру футболиста сборной Египта: «Он в очередной раз показал, кто создает преимущество. Постоянно рвался вперед и беспрерывно участвовал в обострении игры в атаке».