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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 02 ноября 2022, 04:09
31
0

САЛАХ, MVP матча: «Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола»

Нападающий «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Наполи»

02 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 02 ноября 2022, 04:09
31
0
САЛАХ, MVP матча: «Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола»
УЕФА. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Наполи» (2:0) в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем - вот и все. Результат для нас - хороший. Надеюсь, он придаст нам уверенности в собственных силах. Нам нужно будет сосредоточиться на игре у себя в лиге. В конце концов, мы добились очень важного для нас результата. Мы хорошо сыграли против сильной команды.

Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола. Я просто добивал. Если именно я забил, очень этим доволен, тем не менее, мы просто рады тому, что добились победы. Концовка была невероятной. Безусловно, мы этим очень довольны. Результат для нас хорош и на будущее придает нам уверенности.

Уверенности это придает, но все же лишь как отдельно взятая игра. Мы хорошо закончили групповой турнир, но нам по-прежнему необходимо прибавлять в Премьер-лиге, так что теперь сосредоточимся на этом».

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах был назван лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА так оценила игру футболиста сборной Египта: «Он в очередной раз показал, кто создает преимущество. Постоянно рвался вперед и беспрерывно участвовал в обострении игры в атаке».

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Ливерпуль Наполи Лига чемпионов Ливерпуль - Наполи Мохамед Салах
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Источник УЕФА
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