СПАЛЛЕТТИ: «Мы создавали голевые моменты, но в концовке сбавили темп»
Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Ливерпуля»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов:
«Считаю, мы сыграли великолепно. На протяжении большей части встречи мы хорошо контролировали мяч и создавали голевые моменты, без каких-либо проблем сохраняя в игре баланс и ведя ее на равных. Нынешний состав силен: непросто, прилетев сюда, сыграть так, как мы.
В концовке было ощущение, что моя команда сбавила в темпе, памятуя об имеющемся преимуществе в разнице мячей. В итоге соперник успешно воспользовался своими возможностями».
Защитник «Наполи» Лео Эстигор:
«Очень расстроены. Считали, что ведем игру на равных, особенно во втором тайме. Проигрывать в концовке тяжело. Мы ехали на Энфилд побеждать. Мы были, в целом, довольны тем, как прошел групповой этап, но сюда ехали за необходимым результатом. Дальше 1/8 финала не заглядываем – будем просто концентрироваться на каждой предстоящей игре».
Защитник «Наполи» Матиас Оливера:
«Мы всегда стремимся играть в свой футбол и добиваться результата, исходя из собственного игрового стиля. Я стремился хорошо отрабатывать сзади и помогать в атаке. Нам хотелось добиться победы, однако не вышло».
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