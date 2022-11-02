Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СПАЛЛЕТТИ: «Мы создавали голевые моменты, но в концовке сбавили темп»
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:59
14
0

СПАЛЛЕТТИ: «Мы создавали голевые моменты, но в концовке сбавили темп»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

02 ноября 2022, 03:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:59
14
0
СПАЛЛЕТТИ: «Мы создавали голевые моменты, но в концовке сбавили темп»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов:

«Считаю, мы сыграли великолепно. На протяжении большей части встречи мы хорошо контролировали мяч и создавали голевые моменты, без каких-либо проблем сохраняя в игре баланс и ведя ее на равных. Нынешний состав силен: непросто, прилетев сюда, сыграть так, как мы.

В концовке было ощущение, что моя команда сбавила в темпе, памятуя об имеющемся преимуществе в разнице мячей. В итоге соперник успешно воспользовался своими возможностями».

Защитник «Наполи» Лео Эстигор:

«Очень расстроены. Считали, что ведем игру на равных, особенно во втором тайме. Проигрывать в концовке тяжело. Мы ехали на Энфилд побеждать. Мы были, в целом, довольны тем, как прошел групповой этап, но сюда ехали за необходимым результатом. Дальше 1/8 финала не заглядываем – будем просто концентрироваться на каждой предстоящей игре».

Защитник «Наполи» Матиас Оливера:

«Мы всегда стремимся играть в свой футбол и добиваться результата, исходя из собственного игрового стиля. Я стремился хорошо отрабатывать сзади и помогать в атаке. Нам хотелось добиться победы, однако не вышло».

По теме:
САЛАХ, MVP матча: «Я так до конца и не уверен, кто автор первого гола»
Юрген КЛОПП: «Мы дали бой, играя с невероятно мощным Наполи»
Марсель – Тоттенхэм – 1:2. Хотели в 1/8 и потеряли все. Видео голов и обзор
Ливерпуль Наполи Лига чемпионов Ливерпуль - Наполи Лучано Спаллетти Лео Эстигор Матиас Оливера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
Футбол | 01 ноября 2022, 22:54 4
Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе

Должно быть разрешение от военных

Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Бокс | 01 ноября 2022, 17:18 4
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»

Британец вспомнил свой бой с украинцем

Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Футбол | 01.11.2022, 13:08
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Футбол | 02.11.2022, 01:21
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Война | 01.11.2022, 09:35
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
31.10.2022, 14:55
Бокс
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
01.11.2022, 12:10 21
Футбол
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
31.10.2022, 17:02
Бокс
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 14
Футбол
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 5
Другие виды
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности