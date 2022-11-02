Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского

28-30 октября состоялись матчи 10-го тура Первой лиги Украины. Тур получился снова голевым. В восьми поединках было забито 24 мяча. То есть в каждом матче было забито в среднем три гола. В шести из восьми встреч был зафиксирован исход «обе забьют».

«Эпицентр» добился волевой победы над «Диназом» со счетом 3:2. Начиная с 83-й минуты подопечные Сергея Нагорняка дважды забили сопернику и выиграли встречу. Отметим, что дубль за «Эпицентр» оформил Максим Гирный, у которого уже шесть голов в активе в этом сезоне.

Во втором туре кряду в поединке с участием «Прикарпатья» забивается четыре мяча. Если в прошлом туре иванофранковцы сыграли 2:2 с «ФСК Мариуполь», то на этот раз они уступили с крупным счетом «Ниве». Тернопольская команда одержала уверенную победу со счетом 4:0 благодаря голам Демчука, Зиня, Бея и Сухоручко. Интересно, что это был единственный матч тура, в котором рефери доставал из кармана красную карточку, а именно на 60-й минуте представителю «Прикарпатья» Демкиву.

«Полесье» оказалось сильнее ФСК «Мариуполь». Коллектив из Житомира победил 2:0 благодаря голам Кушниренко и Гитченко, которые забивали в раздевалку и сразу после перерыва. «Полесье» с 28 очками уверенно лидирует в Группе А Первой лиги.

Ближайший преследователь команды Юрия Калитвинцева «Карпаты» также победили. Львовяне с камбеком одержали волевую победу со счетом 2:1 над «Буковиной». На гол Палагнюка «зелено-белые» ответили точными ударами Дуця и Шаха под занавес поединка. Отметим, что «Карпаты» в этом сезоне очень часто выгрызают победы в концовке поединков. У львовян сейчас 22 очка в активе, и они отстают от «Полесья» на шесть баллов.

Сразу три встречи в Группе Б Первой лиги завершились вничью 1:1. Мировые расписали «Кремень» и «ЛНЗ», «Металлург» и «Полтава», а также «Горняк-Спорт» и «Скорук».

Благодаря тому, что ЛНЗ допустил осечку, сыграв вничью на выезде, смогла улучшить свое положение «Оболонь», которая вышла на чистое первое место. «Пивовары» победили на своем поле «Чернигов» со счетом 3:1. За черниговцев гол забил Кулик, а за «пивоваров» хет-триком отличился опытный нападающий Александр Батальский, которому накануне поединка 28 октября исполнилось 36 лет! Теперь у него уже шесть голов на счету в этом сезоне. «Оболонь» с 22 очками лидирует в Группе Б Первой лиги, а черкасский «ЛНЗ» с 20 очками идет вторым.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 10-й тур

28 октября

«Эпицентр» – «Диназ» – 3:2

Голы: Гирный, 45+2, 87, Буряк, 83 – Богунов, 5, Мораренко, 53.

29 октября

«Нива» – «Прикарпатье» – 4:0

Голы: Демчук, 25, Зинь, 27, Бей, 81, Сухоручко, 85 (с пенальти).

Удаление: Демкив, 60 («Прикарпатье»).

ФСК «Мариуполь» – «Полесье» – 0:2

Голы: Кушниренко, 45, Гитченко, 52.

30 октября

«Буковина» – «Карпаты» – 1:2

Голы: Палагнюк, 52 (с пенальти) – Дуць, 82, Шах, 86.

Турнирная таблица группы А

Первая лига. Группа Б. 10-й тур

28 октября

«Кремень» – ЛНЗ – 1:1

Голы: Галата, 56 – Хамелюк, 12.

29 октября

«Металлург» – «Полтава» – 1:1

Голы: Сидоров, 21 – Каретник, 28.

«Горняк-Спорт» – «Скорук» – 1:1

Голы: Пидручный, 75 – Шмыгельский, 6.

30 октября

«Оболонь» – «Чернигов» – 3:1

Голы: Батальский, 16, 39, 53 – Кулик, 35.

Турнирная таблица группы Б