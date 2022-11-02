Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Украина. Первая лига
02 ноября 2022, 01:21 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:34
49
0

Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского

Обзор 10-го тура Первой лиги

02 ноября 2022, 01:21 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:34
49
0
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
ФК Оболонь. Александр Батальский

28-30 октября состоялись матчи 10-го тура Первой лиги Украины. Тур получился снова голевым. В восьми поединках было забито 24 мяча. То есть в каждом матче было забито в среднем три гола. В шести из восьми встреч был зафиксирован исход «обе забьют».

«Эпицентр» добился волевой победы над «Диназом» со счетом 3:2. Начиная с 83-й минуты подопечные Сергея Нагорняка дважды забили сопернику и выиграли встречу. Отметим, что дубль за «Эпицентр» оформил Максим Гирный, у которого уже шесть голов в активе в этом сезоне.

Во втором туре кряду в поединке с участием «Прикарпатья» забивается четыре мяча. Если в прошлом туре иванофранковцы сыграли 2:2 с «ФСК Мариуполь», то на этот раз они уступили с крупным счетом «Ниве». Тернопольская команда одержала уверенную победу со счетом 4:0 благодаря голам Демчука, Зиня, Бея и Сухоручко. Интересно, что это был единственный матч тура, в котором рефери доставал из кармана красную карточку, а именно на 60-й минуте представителю «Прикарпатья» Демкиву.

«Полесье» оказалось сильнее ФСК «Мариуполь». Коллектив из Житомира победил 2:0 благодаря голам Кушниренко и Гитченко, которые забивали в раздевалку и сразу после перерыва. «Полесье» с 28 очками уверенно лидирует в Группе А Первой лиги.

Ближайший преследователь команды Юрия Калитвинцева «Карпаты» также победили. Львовяне с камбеком одержали волевую победу со счетом 2:1 над «Буковиной». На гол Палагнюка «зелено-белые» ответили точными ударами Дуця и Шаха под занавес поединка. Отметим, что «Карпаты» в этом сезоне очень часто выгрызают победы в концовке поединков. У львовян сейчас 22 очка в активе, и они отстают от «Полесья» на шесть баллов.

Сразу три встречи в Группе Б Первой лиги завершились вничью 1:1. Мировые расписали «Кремень» и «ЛНЗ», «Металлург» и «Полтава», а также «Горняк-Спорт» и «Скорук».

Благодаря тому, что ЛНЗ допустил осечку, сыграв вничью на выезде, смогла улучшить свое положение «Оболонь», которая вышла на чистое первое место. «Пивовары» победили на своем поле «Чернигов» со счетом 3:1. За черниговцев гол забил Кулик, а за «пивоваров» хет-триком отличился опытный нападающий Александр Батальский, которому накануне поединка 28 октября исполнилось 36 лет! Теперь у него уже шесть голов на счету в этом сезоне. «Оболонь» с 22 очками лидирует в Группе Б Первой лиги, а черкасский «ЛНЗ» с 20 очками идет вторым.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 10-й тур

28 октября

«Эпицентр» – «Диназ» – 3:2
Голы: Гирный, 45+2, 87, Буряк, 83 – Богунов, 5, Мораренко, 53.

29 октября

«Нива» – «Прикарпатье» – 4:0
Голы: Демчук, 25, Зинь, 27, Бей, 81, Сухоручко, 85 (с пенальти).

Удаление: Демкив, 60 («Прикарпатье»).

ФСК «Мариуполь» – «Полесье» – 0:2
Голы: Кушниренко, 45, Гитченко, 52.

30 октября

«Буковина» – «Карпаты» – 1:2
Голы: Палагнюк, 52 (с пенальти) – Дуць, 82, Шах, 86.

Турнирная таблица группы А

Первая лига. Группа Б. 10-й тур

28 октября

«Кремень» – ЛНЗ – 1:1
Голы: Галата, 56 – Хамелюк, 12.

29 октября

«Металлург» – «Полтава» – 1:1
Голы: Сидоров, 21 – Каретник, 28.

«Горняк-Спорт» – «Скорук» – 1:1
Голы: Пидручный, 75 – Шмыгельский, 6.

30 октября

«Оболонь» – «Чернигов» – 3:1
Голы: Батальский, 16, 39, 53 – Кулик, 35.

Турнирная таблица группы Б

По теме:
Первая лига. Разгром Полесья с дублем Будковского, победы на финише
Первая лига. Победы Полесья и Оболони, подвиг Горняка-Спорт в меньшинстве
Первая лига. Разгромная победа Полесья, успехи Карпат, Оболони и ЛНЗ
обзор тура Первой лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01 ноября 2022, 19:49 4
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира

Очень неожиданное решение

Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
Футбол | 01 ноября 2022, 22:54 4
Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе
Александрия возвращается домой. Команда планирует играть на своем стадионе

Должно быть разрешение от военных

Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Футбол | 01.11.2022, 12:10
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Футбол | 02.11.2022, 00:40
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Бокс | 01.11.2022, 17:18
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 15
Футбол
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
01.11.2022, 09:35 3
Война
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
31.10.2022, 10:10 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности