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WTA
01 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:47
57
0

Кори Гауфф – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

01 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 01 ноября 2022, 21:47
57
0
Кори Гауфф – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В ночь с понедельника на вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 2 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Каролин Гарсия. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из США выиграла две встречи.

Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Дарья Касаткина.

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Источник Sport.ua
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