Кори Гауфф – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 2 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Каролин Гарсия. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из США выиграла две встречи.

Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Дарья Касаткина.

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