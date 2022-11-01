Кори Гауфф – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с понедельника на вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 2 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.
Вторыми на корт выйдут Кори Гауфф и Каролин Гарсия. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из США выиграла две встречи.
Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Дарья Касаткина.
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