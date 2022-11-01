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WTA
01 ноября 2022, 20:27 |
312
0

Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

01 ноября 2022, 20:27 |
312
0
Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В ночь с понедельника на вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 2 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Дарья Касаткина. Время начала матча – 00:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Польши выиграла четыре встречи.

Другими на корт выйдут Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

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Источник Sport.ua
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