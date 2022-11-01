Ига Свёнтек – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 2 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.



Первыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Дарья Касаткина. Время начала матча – 00:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Польши выиграла четыре встречи.

Другими на корт выйдут Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.