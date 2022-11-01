Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Очень неожиданное решение
Сборная Уэльса по футболу хочет изменить название после выступления на чемпионате мира-2022.
Со следующего года валлийцы планируют играть на международных турнирах как команда «Кемры» (название страны на валлийском). Термин обозначает название государства на валлийском языке и широко применяется в обсуждении национальной сборной по футболу.
Отметим, что именно сборная Уэльса не пустила команду Украины в Катар, минимально обыграв команду Александра Петракова в финальном раунде отборочного плей-офф.
Соперниками валлийцев на мундиале станут команды Англии, США и Ирана.
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