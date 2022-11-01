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Чемпионат мира
01 ноября 2022, 19:49 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:51
1174
0

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира

Очень неожиданное решение

01 ноября 2022, 19:49 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:51
1174
0
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Сборная Уэльса по футболу хочет изменить название после выступления на чемпионате мира-2022.

Со следующего года валлийцы планируют играть на международных турнирах как команда «Кемры» (название страны на валлийском). Термин обозначает название государства на валлийском языке и широко применяется в обсуждении национальной сборной по футболу.

Отметим, что именно сборная Уэльса не пустила команду Украины в Катар, минимально обыграв команду Александра Петракова в финальном раунде отборочного плей-офф.

Соперниками валлийцев на мундиале станут команды Англии, США и Ирана.

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Источник Global News
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