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Испания
01 ноября 2022, 17:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 17:49
1082
0

Легендарный Иньеста дал оценку роли Левандовски в нынешней Барселоне

Испанец – о значимости польского нападающего

01 ноября 2022, 17:39 | Обновлено 01 ноября 2022, 17:49
1082
0
Легендарный Иньеста дал оценку роли Левандовски в нынешней Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

38-летний экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказал мнение о значимости форварда Роберта Левандовски для каталонской команды, несмотря на его переход лишь минувшим летом.

«Он эффектный футболист. Мы уже знали о нем. Кроме того что Левандовски забивает много голов, эти мячи красивы, хорошо исполнены технически или задействуют физические качества Роберта. Это тот игрок, который должен играть в «Барселоне» ключевую роль – не только из-за его голевых способностей, но и из-за того, что он должен передать юным игрокам команды и другим людям», — заявил Иньест.

В нынешнем сезоне поляк Левандовски провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил 18 голов, сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что у Андреса Иньесты есть желание вновь играть за «Барселону».

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Источник AS
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