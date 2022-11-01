Легендарный Иньеста дал оценку роли Левандовски в нынешней Барселоне

38-летний экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказал мнение о значимости форварда Роберта Левандовски для каталонской команды, несмотря на его переход лишь минувшим летом.

«Он эффектный футболист. Мы уже знали о нем. Кроме того что Левандовски забивает много голов, эти мячи красивы, хорошо исполнены технически или задействуют физические качества Роберта. Это тот игрок, который должен играть в «Барселоне» ключевую роль – не только из-за его голевых способностей, но и из-за того, что он должен передать юным игрокам команды и другим людям», — заявил Иньест.

В нынешнем сезоне поляк Левандовски провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил 18 голов, сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что у Андреса Иньесты есть желание вновь играть за «Барселону».