Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарное возвращение. Иньеста хочет снова играть за Барселону
Испания
10 октября 2022, 22:36 |
578
0

Легендарное возвращение. Иньеста хочет снова играть за Барселону

Испанец прокомментировал свое будущее в футболе

10 октября 2022, 22:36 |
578
0
Легендарное возвращение. Иньеста хочет снова играть за Барселону
Instagram. Андрес Иньеста

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста хочет вернуться в родной клуб:

«Я пробуду в Японии год, и мы посмотрим. Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону», это мой дом, но я все еще не знаю, буду ли я тренером, спортивным директором, или кем-то в этом роде.

В любом случае, первое, что я должен делать – это тренироваться, и сейчас я все еще вижу себя игроком».

Иньеста был частью испанского клуба с 1998 года. В 2018 году он перешел в японский «Виссел Кобе».

По теме:
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Милан хочет подписать защитника Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико выкупил Гризманна у Барселоны, контракт до 2026 года
Андрес Иньеста Виссел Кобе Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Футбол | 10 октября 2022, 16:30 2
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы

Клуб выплачивает зарплаты и премиальные

«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
Бокс | 10 октября 2022, 15:10 0
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника

Судя по всему, им станет Чисора

Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Футбол | 10.10.2022, 05:15
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Футбол | 09.10.2022, 21:42
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Война | 10.10.2022, 17:30
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
09.10.2022, 10:45
Футбол
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05 1
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.10.2022, 01:00
Биатлон
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
09.10.2022, 20:10 1
Футбол
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
09.10.2022, 23:59 2
Футбол
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
09.10.2022, 11:24 4
Футбол
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
10.10.2022, 09:09 10
Война
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности