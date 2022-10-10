Испания10 октября 2022, 22:36 |
578
0
Легендарное возвращение. Иньеста хочет снова играть за Барселону
Испанец прокомментировал свое будущее в футболе
10 октября 2022, 22:36 |
578
0
Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста хочет вернуться в родной клуб:
«Я пробуду в Японии год, и мы посмотрим. Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону», это мой дом, но я все еще не знаю, буду ли я тренером, спортивным директором, или кем-то в этом роде.
В любом случае, первое, что я должен делать – это тренироваться, и сейчас я все еще вижу себя игроком».
Иньеста был частью испанского клуба с 1998 года. В 2018 году он перешел в японский «Виссел Кобе».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2022, 16:30 2
Клуб выплачивает зарплаты и премиальные
Бокс | 10 октября 2022, 15:10 0
Судя по всему, им станет Чисора
Футбол | 10.10.2022, 05:15
Футбол | 09.10.2022, 21:42
Война | 10.10.2022, 17:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2022, 10:45
09.10.2022, 05:05 1
10.10.2022, 01:00
09.10.2022, 20:10 1
09.10.2022, 23:59 2
09.10.2022, 11:24 4
10.10.2022, 09:09 10
10.10.2022, 14:04