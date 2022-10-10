Легендарное возвращение. Иньеста хочет снова играть за Барселону

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста хочет вернуться в родной клуб:

«Я пробуду в Японии год, и мы посмотрим. Я бы с удовольствием вернулся в «Барселону», это мой дом, но я все еще не знаю, буду ли я тренером, спортивным директором, или кем-то в этом роде.

В любом случае, первое, что я должен делать – это тренироваться, и сейчас я все еще вижу себя игроком».

Иньеста был частью испанского клуба с 1998 года. В 2018 году он перешел в японский «Виссел Кобе».