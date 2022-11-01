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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 01 ноября 2022, 17:04
316
0

Анатолий ТРУБИН: «На Лейпциг будем ставить максимальную задачу»

Вратарь «Шахтера» – о настрое на предстоящий поединок Лиги чемпионов

01 ноября 2022, 16:57 | Обновлено 01 ноября 2022, 17:04
316
0
Анатолий ТРУБИН: «На Лейпциг будем ставить максимальную задачу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин пояснил притязания команды на игру 6-го тура группы Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг». 21-летний уроженец Донецка заявил, что он и его партнеры горят желанием продолжить свои выступления в чемпионском турнире, а значит – будут играть только на победу.

– Сейчас решающий матч Лиги чемпионов. Добавляет сил тот факт, что уже обыгрывали «Лейпциг»?

– Это уже прошлое, с тех пор немало воды утекло. Сейчас у них новый главный тренер и они показывают очень уверенную игру. Победили «Реал» и в последнем туре Бундеслиги обыграли «Байер». Но это Лига чемпионов, и мы будем ставить максимальную задачу перед собой, будем выкладываться по максимуму, чтобы одержать победу. Ведь Лига Европы это хорошо, но каждый из нас хочет играть в Лиге чемпионов, ведь это лучший турнир.

– Это будет третий домашний матч «Шахтера" в Варшаве в этой Лиге чемпионатов. С каждым матчем поддержка трибун все сильнее, вы это ощущаете?

– Я очень благодарен людям, которые приходят и болеют. Но, конечно, это не те ощущения, когда играем в Украине. Но повторюсь, мы благодарны всем, кто приходит на матчи - украинцам, которые находятся здесь, полякам, всем болельщикам. Понимаю, что среди них может и не быть ярых болельщиков «Шахтера», но они все равно приходят и поддерживают нас, а это важно и ценно. Надеюсь, что они и в этот раз придут и будут поддерживать нас с первых минут. А эта поддержка, в свою очередь, придаст нам сил.

Игра «Шахтер» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 2 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Анатолий Трубин дал оценку досрочному выходу «Шахтера» в футбольную евровесну этого сезона.

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Анатолий Трубин Лига чемпионов Шахтер Донецк РБ Лейпциг
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Источник Террикон
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