Анатолий ТРУБИН: «Хотим большего и дальше продолжить свой путь»

Страж ворот донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин дал оценку досрочному выходу «горняков» в футбольную евровесну. Как известно, команда Игора Йовичевича в группе Лиги чемпионов ниже третьего места уже точно не финиширует, а значит – продолжит выступления в плей-офф. Открытым лишь остается вопрос: плей-офф какого именно турнира – Лиги чемпионов или Лиги Европы?

– В преддверии последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» досрочно гарантировал себе евровесну как минимум в Лиге Европы и сохраняет шансы на плей-офф ЛЧ, после жеребьевки рассчитывали, что такое будет возможно?

– Я всегда ставлю перед собой большие цели, несмотря ни на что. Да, летом из команды ушли все легионеры, но я все равно верил и был уверен на сто процентов в том, что мы будем бороться на максимуме. Игроки голодны к Лиге чемпионов, к таким матчам. Поэтому я не терял уверенности, что мы сможем завоевать право на евровесну и важные очки в таблицу коэффициентов для Украины.

– Насколько это был трудный путь и за счет чего его удалось так уверенно преодолевать?

– Путь еще не закончился, но положительный результат во всех этих 5 матчах, это, без сомнений, командная работа. Все, кто-то больше играл, кто-то меньше, на каждого соперника мы выходили с самоотдачей на миллион процентов. Именно это и вывело нас туда, где мы сейчас находимся, при этом мы не хотим радоваться только тому, что мы имеем. Мы хотим большего и дальше продолжить свой путь, всю эту сказку в Лиге чемпионов. Потому нужно настроиться на последний матч и показать все, что мы можем.

– Лично для вас какой самый памятный момент на этом пути?

– Каждый матч дает что-то особенное. Даже если ты играешь в футбол 20 лет, ни один матч не похож на другой. Но для меня, наверно, это был первый матч против «Лейпцига». Ведь это было наше начало, была одержана блестящая победа на выезде и потому больше всего запомнился мне.

– А наиболее нервным какой был момент?

– Нервничал только после второго матча против «Реала». Из-за своей ошибки, но это тоже часть пути. Такое бывает.

– А какой самый счастливый момент?

– Пусть он будет 2-го числа!

В среду, 2 ноября, «Шахтер» в заключительном матче группы Лиги чемпионов сыграет в Германии с «Лейпцигом». Чтобы финишировать на второй позиции в квартете, «горнякам» обязательно надо побеждать.