Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аллегри назвал удручающий его факт как наставника Ювентуса
Лига чемпионов
01 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 01 ноября 2022, 16:46
318
0

Аллегри назвал удручающий его факт как наставника Ювентуса

Главный тренер туринцев – о предстоящей игре с «ПСЖ»

01 ноября 2022, 16:36 | Обновлено 01 ноября 2022, 16:46
318
0
Аллегри назвал удручающий его факт как наставника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Массимилиано Аллегри перед поединком 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал о положении дел внутри коллектива.

«Наша неспособность быть наравне с лучшими командами Европы удручает, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах: сначала «ПСЖ», затем матчи Серии А.

ейчас молодые игроки крайне важны, потому что они дают команде энергию и свежесть. Мы фокусируем внимание на них, потому что они были очень хороши в матче с «Лечче», и их хорошо поддерживали более опытные футболисты», – заявил Аллегри.

Матч «Ювентус» – «ПСЖ» состоится в среду, 2 ноября, в Турине, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стали известны условия, при которых «Ювентус» может уволить Массимилиано Аллегри.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «На Лейпциг будем ставить максимальную задачу»
Анатолий ТРУБИН: «Хотим большего и дальше продолжить свой путь»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд не готов на 100%, не хотим рисковать»
Массимилиано Аллегри Ювентус ПСЖ Ювентус - ПСЖ Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Футбол | 31 октября 2022, 20:00 17
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте

На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» и «Черноморец»

ВИДЕО. Де Дзерби хочет Матвиенко, Милан продлил тренера, ставим на Наполи
Футбол | 01 ноября 2022, 15:33 0
ВИДЕО. Де Дзерби хочет Матвиенко, Милан продлил тренера, ставим на Наполи
ВИДЕО. Де Дзерби хочет Матвиенко, Милан продлил тренера, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»
Футбол | 01.11.2022, 11:17
Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»
Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Футбол | 31.10.2022, 18:54
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
Другие виды | 31.10.2022, 18:18
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин ХЕЙНИ: «Не лучший бой Ломаченко»
Девин ХЕЙНИ: «Не лучший бой Ломаченко»
30.10.2022, 16:53 6
Бокс
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
31.10.2022, 15:17 6
Футбол
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
01.11.2022, 06:06 3
Другие виды
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
31.10.2022, 22:25 5
Футбол
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
31.10.2022, 12:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности