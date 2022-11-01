Аллегри назвал удручающий его факт как наставника Ювентуса

Массимилиано Аллегри перед поединком 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ» рассказал о положении дел внутри коллектива.

«Наша неспособность быть наравне с лучшими командами Европы удручает, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах: сначала «ПСЖ», затем матчи Серии А.

ейчас молодые игроки крайне важны, потому что они дают команде энергию и свежесть. Мы фокусируем внимание на них, потому что они были очень хороши в матче с «Лечче», и их хорошо поддерживали более опытные футболисты», – заявил Аллегри.

Матч «Ювентус» – «ПСЖ» состоится в среду, 2 ноября, в Турине, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стали известны условия, при которых «Ювентус» может уволить Массимилиано Аллегри.