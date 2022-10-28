Стали известны условия, при которых Ювентус может уволить Аллегри
Тренеру нужно вывести «Старую синьору» в евровесну
Во вторник «Ювентус» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде проиграл «Бенфике» 3:4. После этого в СМИ еще активнее заговорили об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли уже успел заявить, что Аллегри останется в клубе, но, по информации La Gazzetta dello Sport, ситуация может измениться, если Аллегри не выведет «Ювентус» хотя бы в Лигу Европы.
По итогам пяти туров «Ювентус» уже потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Туринцы имеют в своем активе столько же очков (три), сколько и у «Маккаби» Хайфа, и в последнем туре могут остаться даже без путевки в Лигу Европы.
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