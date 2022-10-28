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  4. Стали известны условия, при которых Ювентус может уволить Аллегри
Италия
28 октября 2022, 01:08 |
160
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Стали известны условия, при которых Ювентус может уволить Аллегри

Тренеру нужно вывести «Старую синьору» в евровесну

28 октября 2022, 01:08 |
160
0
Стали известны условия, при которых Ювентус может уволить Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Во вторник «Ювентус» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде проиграл «Бенфике» 3:4. После этого в СМИ еще активнее заговорили об увольнении главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли уже успел заявить, что Аллегри останется в клубе, но, по информации La Gazzetta dello Sport, ситуация может измениться, если Аллегри не выведет «Ювентус» хотя бы в Лигу Европы.

По итогам пяти туров «Ювентус» уже потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Туринцы имеют в своем активе столько же очков (три), сколько и у «Маккаби» Хайфа, и в последнем туре могут остаться даже без путевки в Лигу Европы.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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