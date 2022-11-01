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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд не готов на 100%, не хотим рисковать»
Лига чемпионов
01 ноября 2022, 15:14 |
298
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд не готов на 100%, не хотим рисковать»

Тренер «Манчестер Сити» – о состоянии форварда команды

01 ноября 2022, 15:14 |
298
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд не готов на 100%, не хотим рисковать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что форвард команды Эрлинг Холанд пропустит матч Лиги чемпионов против «Севильи» (2 ноября):

«Холанд чувствует себя лучше, если сравнивать с субботой и воскресеньем. Но он не готов на 100%. Мы не хотим рисковать – в этом нет смысла. Надеюсь, к матчу с «Фулхэмом» он вернется».

Ранее Холанд из-за травмы пропустил матч АПЛ против «Лестера».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд травма Лига чемпионов Севилья
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Источник ФК Манчестер Сити
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