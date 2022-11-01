Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд не готов на 100%, не хотим рисковать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что форвард команды Эрлинг Холанд пропустит матч Лиги чемпионов против «Севильи» (2 ноября):

«Холанд чувствует себя лучше, если сравнивать с субботой и воскресеньем. Но он не готов на 100%. Мы не хотим рисковать – в этом нет смысла. Надеюсь, к матчу с «Фулхэмом» он вернется».

Ранее Холанд из-за травмы пропустил матч АПЛ против «Лестера».