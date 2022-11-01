Лига конференций01 ноября 2022, 13:50 |
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Матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1 обслужат греческие судьи
Главный арбитр – Анастасиос Папапетру
01 ноября 2022, 13:50 |
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В четверг, 3 ноября «Днепр-1» в заключительном, шестом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «АЗ Алкмаар». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
УЕФА назначил на матч греческую бригаду судей во главе с 37-летним Анастасиосом Папапетру. Ассистенты – Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Четвертый арбитр – Андреас Гамарис.
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