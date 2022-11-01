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Лига конференций
01 ноября 2022, 13:50 |
232
0

Матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1 обслужат греческие судьи

Главный арбитр – Анастасиос Папапетру

01 ноября 2022, 13:50 |
232
0
Матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1 обслужат греческие судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасиос Папапетру

В четверг, 3 ноября «Днепр-1» в заключительном, шестом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «АЗ Алкмаар». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

УЕФА назначил на матч греческую бригаду судей во главе с 37-летним Анастасиосом Папапетру. Ассистенты – Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Четвертый арбитр – Андреас Гамарис.

Ранее стали известны судьи на матч «Динамо» в Лиге Европы.

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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций УЕФА
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Источник УЕФА
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