Матч Лиги конференций АЗ Алкмаар – Днепр-1 обслужат греческие судьи

В четверг, 3 ноября «Днепр-1» в заключительном, шестом туре Лиги конференций на выезде сыграет с «АЗ Алкмаар». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

УЕФА назначил на матч греческую бригаду судей во главе с 37-летним Анастасиосом Папапетру. Ассистенты – Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Четвертый арбитр – Андреас Гамарис.

Ранее стали известны судьи на матч «Динамо» в Лиге Европы.