Роман ДЕБЕЛКО: «Играли с Динамо на равных»

Нападающий «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в 10-м туре УПЛ:

– Роман, согласен, что впереди все у «Кривбасса» вроде бы получалось, но в обороне привозим себе на ровном месте?

– Да, «Динамо» забивало после наших ошибок. Да, 0:2, но команда дальше продолжала играть, сражаться. В конце первого тайма забили, после этого казалось, что можем сравнять счет. У меня сразу после перерыва был момент, но, к сожалению, не удалось забить. Очень досадно, что так все закончилось, ведь эпизодами «Кривбасс» играл очень здорово. То, о чем просил тренер, у нас получалось. Но детские ошибки решили результат противостояния с «Динамо».

– Начало матча показало, что «Кривбасс» соперника не боится. Именно наша команда первой могла открывать счет…

– Да, до пропущенного гола мы здорово выглядели: начали агрессивно, не боялись, игроки демонстрировали индивидуальные действия, проходили хорошие передачи, были неплохие удары по воротам. Играли на равных с хорошей командой, но, повторюсь, наши ошибки привели к проблемам. Таких матчей в сезоне не так много. Против грандов даже не нужно настраивать. Все хотят проявить себя с лучшей стороны.

– Президент «Кривбасса» Константин Караманиц традиционно заходил в раздевалку после матча. Если не секрет, о чем говорили?

– То, что было в раздевалке, пусть там и останется. Со своей стороны хочу поддержать Татаркова. Да, в моменте со вторым голом он обрезался. Так получилось. Будем работать дальше, на этом чемпионат не заканчивается.

– После финального свистка Мирча Луческу обнял Юрия Вернидуба, сказав, у тебя хорошая команда. Согласен с наставником «Динамо»?

– Сто процентов. У нас хорошая команда. То, что мы оказались в такой ситуации, еще ничего не значит. Уверен, у нас все будет хорошо.