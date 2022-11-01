Испания01 ноября 2022, 12:31 |
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Итальянский топ-клуб проявляет интерес к форварду Барселоны
Депай может перейти в «Рому»
01 ноября 2022, 12:31 |
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в итальянскую «Рому».
Сообщается, что 28-летний нападающий хочет уйти из «Барселоны» в январе. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры является «Рома».
Отметим, что Контракт Депая с каталонским клубом истекает летом 2023 года.
В этом сезоне представитель Нидерландов провел за «сине-гранатовых» 3 матча, в которых отличился одним забитым голом.
К слову, ранее Мемфис выразил недовольство своим нынешним статусом в «Барселоне».
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