Итальянский топ-клуб проявляет интерес к форварду Барселоны

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в итальянскую «Рому».

Сообщается, что 28-летний нападающий хочет уйти из «Барселоны» в январе. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры является «Рома».

Отметим, что Контракт Депая с каталонским клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне представитель Нидерландов провел за «сине-гранатовых» 3 матча, в которых отличился одним забитым голом.

К слову, ранее Мемфис выразил недовольство своим нынешним статусом в «Барселоне».