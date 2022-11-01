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Испания
01 ноября 2022, 12:31 |
363
1

Итальянский топ-клуб проявляет интерес к форварду Барселоны

Депай может перейти в «Рому»

01 ноября 2022, 12:31 |
363
1
Итальянский топ-клуб проявляет интерес к форварду Барселоны
Instagram. Мемфис Депай

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в итальянскую «Рому».

Сообщается, что 28-летний нападающий хочет уйти из «Барселоны» в январе. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры является «Рома».

Отметим, что Контракт Депая с каталонским клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне представитель Нидерландов провел за «сине-гранатовых» 3 матча, в которых отличился одним забитым голом.

К слову, ранее Мемфис выразил недовольство своим нынешним статусом в «Барселоне».

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Источник Calciomercato
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Dreifus
Я знаю, кто его может заменить!!
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