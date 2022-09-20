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Испания
20 сентября 2022, 16:40 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:00
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0

Депай выразил недовольство своим нынешним статусом в Барселоне

Нидерландский нападающий хочет больше играть

20 сентября 2022, 16:40 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:00
135
0
Депай выразил недовольство своим нынешним статусом в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний Мемфис Депай заявил, что его категорически не удовлетворяет то количество игрового времени, которое он в этом сезоне получает в «Барселоне».

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Этого недостаточно. Меня заменяют в районе 60-й минуты, но я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности извлекать из этого пользу.

В этот раз я с еще большим нетерпением жду работы со сборной Нидерландов. Думаю, вы можете догадаться, почему. Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность», – признался Депай.

Мемфис Депай в четырех первых турах чемпионата Испании-2022/2023 оставался на скамейке запасных каталонцев. Затем он сыграл 15 минут в матче ЛЧ с «Викториею Пльзень» (5:1), а также был в стартовом составе «сине-гранатовых» в матчах испанского чемпионата с «Кадисом» (4:0) и «Эльче» (3:0). В игре с «Эльче» нападающий забил второй в матче гол «Барселоны».

Как известно, минувшим летом Депай планировал покинуть «Барселону», но затем принял решение остаться в стане каталонцев.

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Источник El Mundo Deportivo
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