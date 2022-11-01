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Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 11:44 | Обновлено 01 ноября 2022, 11:51
437
1

БОНДАРЬ: «Самые недооцененные игроки Шахтера – Судаков и Бондаренко»

Защитник «горняков» – об одноклубниках

01 ноября 2022, 11:44 | Обновлено 01 ноября 2022, 11:51
437
1
БОНДАРЬ: «Самые недооцененные игроки Шахтера – Судаков и Бондаренко»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнениями о недооцененных и перспективных игроках команды.

«Самые недооцененные – это Жора Судаков и Артем Бондаренко. Поверьте, они делают огромную работу на футбольном поле. Не только с мячом, но и без мяча. Это важнейшие игроки нашей команды.

Если посмотреть статистику, сколько они набегают за матч – это с ума можно сойти. Это два человека, которые недооценены в прессе, и на них не так обращают внимание. Они оказывают огромное влияние на наш стиль.

Конечно, Тарас Степаненко, но про него говорить нет смысла. Тарас – это всему голова. Пришел Назарина – очень хороший парень и футболист. Он уже показал хорошую игру против «Колоса». Много раз выходил на замену.

Бодя Михайличенко – тоже очень хороший парень и футболист. Бодя и Фима – лошади. Ребята проделывают огромную работу и делают результат для нашей команды.

У Эдика Козика есть все качества, которые приведут его к хорошему уровню. Это прежде всего очень сильный конкурент, который попал в первую команду и с первого дня дал всем понять, что он не просто будет тренироваться, а будет доказывать. Каждый хочет играть в основном составе «Шахтера». Тем более, пока есть такая возможность. Думаю, что у него все получится.

У Димы Крыськива поначалу не получалось, он не попадал в заявку, но съездил на отборочные игры молодежной сборной Украины и был одним из тех, кто принес ей победу и поучаствовал в выходе на Евро. Думаю, что это парень, который будет стучаться в основу», - сказал Бондарь.

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Георгий Судаков Артем Бондаренко
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Источник Трибуна
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Dreifus
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